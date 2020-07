Võrkpall RASKUSED ÜLETATUD: Saaremaa võrkpalliklubi jätkab Toimetas Deivil Tserp , täna, 11:11 Jaga: M

Koroonakriis räsis Saaremaa võrkpalliklubi kõvasti. Foto: Irina Mägi

Saaremaa võrkpalliklubil on hea meel teatada, et jätkatakse oma neljanda hooajaga, on kirjas võistkonna pressiteates.