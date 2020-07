Venemaa kergejõustiku tulevikulootus kavatseb spordikodakondsust vahetada 

Põhjuseks on Venemaa sportlastele määratud piiramatu võistluskeeld isegi neutraalse lipu all, sest alaliit ei maksnud maailma kergejõustikuliidule (World Athletics) trahvi.

Andeka teivashüppaja isa, Moskva olümpiamängude hõbemedaliomanik Konstantin Volkov ütles kodumaa meediale, et ühe riigi huvi on juba olemas ning nad on kirjutatud üleminekutaotluse. "Ma ei taha, et Matvei oleks ametnike rumala tegevuse tõttu diskrimineeritud sportlase rollis," lausus vanem Volkov.