Andreas Mikkelsen uuest töökohast: saan nüüd palju sõita ja olen valmis naasma WRC-sarja 

"Usun, et see on positiivne, et Pirelli mulle selle töö andis. See näitab, et nad usuvad minusse," rääkis viimati oktoobris WRC-sarjas võistlenud Mikkelsen väljaandele Autosport. Pirelli töökohale konkureerisid ka Kris Meeke, Hayden Paddon ja Jari-Matti Latvala, kuid itaallased eelistasid norralast. Mees leiab, et sellega saab ta teiste töötute sõitjatega võrreldes väikese eelise.