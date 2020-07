PAHANDUS: Rootsi kõrgliigaklubi saatis teadlikult platsile haigestunud jalgpallurid 

"Tehti tohutu viga," kommenteeris mängujärgselt kohtumise inspektor Per Eliasson. Rootsi lehtede sõnul hoidis Örebro meeskond juhtumeid salajas ja ei teavitanud sellest ka vastasvõistkonna arsti.

"Kui treener teab, et keegi oksendas bussis, siis ei tohiks mängija areenile tulla," kommenteeris Siriuse meeskonna arst Jakob Johansson Aftonbladetile. Koroonaviiruse tõttu täiendatud reeglite põhjal peavad mängijad ja treener enne matši kinnitama, et nad pole haiged. Örebro tegi seda enne bussile istumist, kuid ei teavitanud kedagi, et olukord hiljem muutus.