Lapse ees autost välja sunnitud Briti sprinter süüdistab politseid rassismis 

"On aeg muutusteks ja tegudel peavad olema tagajärjed. Olen eilsest katsumusest siiani löödud ja raputatud," kirjutas Williams pühapäeval Instagramis. Võimuesindajate sõnul reageeriti selliselt kuna auto sõitis valel teepoolel ja juht ei peatunud. Williams ja Dos Santos lükkavad politsei põhjenduse ümber.

Dos Santos sõnas briti ajalehele The Times, et pidas auto kohest peatamist ebaturvaliseks ning jätkas sõitmist 20 sekundit, et parkida oma kodu ette.