Punanahad ja indiaanlased kaovad ajalukku: kaks legendaarset USA võistkonda planeerivad üldsuse survel nimevahetust 

Redskinsi treeneri Ron Rivera sõnul on ta viimastel nädalatel töötanud koos klubiomaniku Dan Snyderiga uue hüüdnime kallal. "Kui saame selle hooaja alguseks vahetatud, siis see oleks fantastiline," rääkis ta ajalehele The Washington Post. "Meil on laual erinevad variandid, millest kaks mulle väga meeldivad."