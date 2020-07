Lewis Hamilton: vale on liikvel, mina ei nõudnud teistelt põlvitamist 

Kõik 20 pilooti kandsid pühapäeval musti T-särke inglisekeelse kirjaga "lõpetage rassism". Suurem osa sõitjatest tegi võistluse eel, kuid mitte Austria hümni ajal ka põlvitamisžesti, millest on saanud rassismivastase võitluse sümbol.

Seisma jäid kuus meest: Max Verstappen, Antonio Giovinazzi, Daniil Kvjat, Carlos Sainz, Charles Leclerc ja Kimi Räikkönen. F1-sarja ainus mustanahaline piloot Hamilton kinnitas pärast sõitu, et ei mõista nende käitumist hukka.

"Ma ausalt ei tea kõikide põhjuseid ja arvamusi," vahendab Hamiltoni sõnu F1i.com. "Tean, mida mõned piloodid mõtlevad, kuid see on isiklik asi, mida ma ei soovi jagada. Olen seda meelt, et kedagi ei tohi sundida põlvitama.