Sebastian Vettel kasinast võidusõidust: auto oli tundmatuseni muutunud  

Vettel tunnistas eile õhtul Servus TV-le, et veetis esmaspäeva üksi mägedes. "Klaarisin mõtteid. Mäel polnud kedagi peale minu, seega sain aega omaette olemiseks. See oli tolles olukorras hea."

Võistluse kohta sõnas ta järgmist: "Kiirus oli lihtsalt kadunud. Kaks-kolm asja polnud ideaalsed. Auto oli tundmatuseni muutunud võrreldes tundega, mis mul oli reedel. Seega mul oli halb päev. Masin pole tänavu nii hea kui lootsime. Me pole kindlasti seal, kus tahtsime olla."

Pirueti kohta sõnas Vettel, et ei püüdnud tolles olukorras (vt videot ülal) rünnata. "Tahtsin lihtsalt olla maksimaalselt lähedal. Neil kahel (Sainzil ja Leclercil – M. T.) oli pisike võitlus käsil. Ma ei oodanud, et Carlos keerab viimasel hetkel sisekurvi. See oli minu viga. Ma ei tahtnud talle otsa sõita, mistõttu lukustasin tagumised rattad.