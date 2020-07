Äsja isaks saanud 89aastane Ecclestone kavatseb veel lapsi saada 

Vaatamata sellele, et miljardärist britt oktoobris 90aastaseks saab, ei näe ta ühtegi põhjust, miks mitte taas kord isaks saada. Ecclestone'il on lisaks pojale Ace'ile kolm tütart: 65aastane Deborah, 35aastane Tamara ja 31aastane Petra.

"Kui oma tütred sain, olin ma loomulikult palju noorem. Nüüd on mul rohkem aega ning loodan, et saan pojaga veeta koos nii palju aega kui võimalik. Ehk kulub talle väike vend või õde ära," vahendas Ecclestone'i sõnu The Sun.