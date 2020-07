Uuest Barcelona lepingust keelduv Messi sai kodumaa klubilt huvitava pakkumise 

33aastase Messi kunagine koondisekaaslane ning nüüd kodumaa kõrgliigaklubi presidendina töötav Juan Sebastian Veron andis teada, et kui Barcelona ründaja praeguse tööandjaga kokkuleppele ei jõua, on tema jaoks Estudianteses reserveeritud särk numbriga 10.

Messi praegune leping Barcelonaga saab läbi järgmise aasta suvel ning seni on argentiinlane igasugustest läbirääkimistest keeldunud. Veron tunnistas siiski, et ta ei usu, et kaasmaalane klubist lahkub.

"Kui sa tahad siia [Estudiantesesse] tulla, siis on sinu jaoks 10 kindlustatud. Kuid ma ei kujuta teda ette väljaspool Barcelonat, kuid homme võib kõik muutuda. Tõsiasi on see, et ainult tema saab otsustada oma tuleviku üle," lausus Veron telekanalile Fox Sports.