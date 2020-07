Shaunae Miller-Uibo ei pruugi Tokyo OMil oma põhialal võistelda 

26aastane sportlane loodab küll, et 2021. aastasse lükatud olümpiaks muudetakse ajakava nii, et ta saab võite sihtida nii 400 meetris kui ka poole lühemal distantsil. Hetkel paistab aga, et bahamalannale vastu ei tulda ning seetõttu otsustab ta 200 meetri jooksu kasuks, sest sel alal tal kuldset medalit veel pole.

"Praegu ei võimalda ajakava mul kahte ala teha, seega oleme valiku ees ning kaldume 200 meetri poole, võttes arvesse, et mul on juba 400 meetris olümpiavõit olemas. Tahame teha mõlemat, üritada võita nii 200 meetri jooksu kui ka kaitsta 400 meetris tiitlit. Kuid selline ajakava teeks selle raskeks. Nii on olnud juba mitu aastat. Kui nad ei muutnud ajakava, siis pidime tegema otsuseid ning praeguse seisuga jooksen pigem 200 meetrit. Kuid miski pole veel lõplikult otsustatud," vahendas Miller-Uibo sõnu Bahama ajaleht The Nassau Guardian.

Hetkeseisuga toimuksid samal päeval 400 meetri eeljooksud ja 200 meetri finaal, mis teeb kahe kuldmedali püüdmise väga raskeks. Miller-Uibo tunnistas, et ta on pettunud, et tema palvetele ajakava muuta pole vastu tuldud. Eriti võttes arvesse, et seda on varem teiste sportlaste heaks tehtud. 1996. aastal tegid tänu sellele kuldse duubli naistest Marie-Jose Perec ja meestest Michael Johnson, kes on ainsad, kes sellise saavutusega hakkama on saanud.

Ent ajakava muudeti näiteks ka 2016. aastal Allyson Felixi palvel, kes lõpuks 200 meetris Ameerikat esindama ei pääsenudki - olümpia katsevõistlusel jäi pääsme taganud kolmandast kohast puudu sajandik. 400 meetri jooksus tuli ameeriklanna mäletavasti Miller-Uibo järel hõbedale.

Bahama Olümpiakomitee president Romell Knowles kinnitas, et nad tegid taotluse ajakava muutmiseks, ent seni pole veel vastust saanud.

"Mõistame, et olümpia ajakava on väga keerukas, kuid varem on tehtud erandeid, et tulla vastu sportlasele või sportlastele ning palume, et meie puhul tehtaks sama. Esitasime selleks taotluse. Me pole veel positiivset vastust saanud, ent oleme lootusrikkad, et nad seda veel korra kaaluksid, sest see tähendab nii meile kui ka Shaunae Miller-Uibole väga palju. Väikesest saareriigist tulnuna omada võimalusi võistelda maailma parimatega nii 200 kui ka 400 meetri jooksus on lihtsalt fenomaalne. Tahame ainult, et meile antaks see võimalus," lausus Knowles.

Miller-Uibo tunnistas, et pandeemia tegi vormis püsimise pisut keerulisemaks ning tuli leida erinevaid võimalusi, kuidas treenida.