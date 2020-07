Ahnusel pole piire? Eesti majutajad küsivad Rally Estonia nädalavahetusel hingehinda 

Soome rallisõbrad väljendavad sotsiaalmeedias nördimust, sest Lõuna-Eesti majutajad küsivad ööbimise eest hingehinda. Twitter kasutaja Finnchef tõdes, et tal on viimastel päeval tühistatud mitu broneeringut ja peagi on samad pinnad läinud märgatavalt kõrgema hinnaga uuesti üles.

"Mul ja sõpradel on tühistatud neli Airbnb broneeringut. Hinnad on peale seda tõusnud ja selgitused teevad haiget. #S**apead," kirjutab ta. Mees tõdeb, et suure tõenäosusega jätab ta seetõttu Rally Estoniale tulemata ja ta kahtlustab, et sama teevad teisedki Soome rallituristid.

Samas keskkonnas toob jaburatest hindadest näite Harri Niskanen, kelle ekraanitõmmiselt on näha, et hooti küsivad Eesti majutajad kolme öö eest enam kui 5000 eurot.