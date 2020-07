Magnus Kirt: olen kindlasti üks nõrgemaid odaviskajaid 

30aastase tõrvalasega tuleb pooleteise tunni jooksul palju juttu odaviske spetsiifikast. Kirt on maailma üks kiirema ja tehniliselt parema hoojooksuga atleete, samas ütleb ta, et jõusaalis on enamik tippe temast oluliselt tugevamad.



"Ma arvan, et ma olen kindlasti üks nõrgemaid odaviskajaid. Mu rekord on rinnalevõtus 135 kilo, lamades surumises 150 kilo, sügavkükis 165 kilo ja üleveos 105 kilo. Mul areneb üldse jõud väga raskelt, aga see ei peagi olema eesmärk omaette. Kui vise toimib ja meetrid on olemas, siis on kõik hästi," räägib Kirt.



Kirt on kerkinud kahe viimase hooaja jooksul nii oma rekordi kui ka stabiilsusega maailma absoluutsesse tippu, kust palju kõrgemale ei näi olevat võimalik enam ronida. Kirt ise usub siiski, et arenguruumi teatud nüanssides veel jagub.



"Kõige suuremat arenguruumi näen ma just suurvõistlustel. Näiteks kahel viimasel tiitlivõistlusel on esimestel katsetel mänginud palju rolli närvipinge. Need katsed pole olnud tehniliselt head, vaid on läinud rohkem võimu peale. Ma loodan, et mul tekib see võimalus ja aeg, kus ma suudan tiitlivõistluste finaalis endast tehniliselt rohkem kätte saada."



Kirt tunneb rõõmu, et eelmise aasta Doha MM-il tekkinud õlavigastusest on ta prognoositust kiiremini ja paremini taastunud ning saab täna juba korralikke visketrenne teha.



"Edasiminek on olnud väga suur kasvõi viimase kuuga. Kui sees suudan ma vastu seina visata juba lõdvalt ja saan rakendada palju jõudu, siis väljas on veel kerge kartus kaugele viskamise ees. Ka Indrek (Tustit) ütleb, et kui ma pean olema enne võistlema hakkamist treeningutel 100 protsenti valmis. Ma pean saama jälle stabiilseks ja viskama ilusti, siis on aeg võistlema hakata. Kas see juhtub augustis, septembris või jääb järgmisse aastasse, seda näitab aeg. Füüsiliselt oleksin ma hooajaks valmis juba praegu," lisas Kirt.



Lisaks sportlikule poolele keskendume saates Kirdi lähedastele inimestele, tema perele ehk isale, emale ja õele ning Läti seitsmevõistlejast elukaaslasele Laura Ikauniecele, aga ka heale sõbrale Rasmus Mägile ja olulistele abimeestele spordis. Ühtlasi kuuleme, kelle kiidusõnad valmistasid Kirdile isegi rohkem rõõmu kui esmakordselt 90 meetri alistamine.