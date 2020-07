Rally Estonia mahub ka järgmisel aastal MM-kalendrisse? FIA boss: soovime uuel hooajal korraldada võimalikult palju etappe 

Koroonapandeemia põhjustatud majanduskitsikuse tõttu soovivad tehasetiimid järgmise hooaja autoralli MM-sarjas võistluste arvu vähendada. Lühema kalendri eest on häälekalt võidelnud näiteks Hyundai rallimeeskonna pealik Andrea Adamo, kelle sõnul ei tohiks kalendris olla enam kui kümme võistlust. FIA rallidirektor Yves Matton on teist meelt.

"Praegune kriis on avaldanud tohutut mõju tootjatele ja nende motospordi osakondadele, aga ka erameeskondadele ja -sõitjatele. Seetõttu uurime erinevaid võimalusi, kuidas järgmisel aastal kulusid vähendada. See ei tähenda, et 14 etapi asemel peaksime korraldama kümme," leidis belglane Dirtfishile antud intervjuus.