Tallinnas elav Teemu Suninen ootab pikisilmi Rally Estoniat: see on peaaegu nagu koduralli 

"See on peaaegu nagu koduralli. Võistlesin seal eelmisel aastal ja ka 2015. hooajal. See siiski eelist mulle ei anna, kuid traditsiooniliselt meeldib mulle sellistel teedel sõita," ütles Suninen portaalile rallit.fi.

Viimane autoralli maailmameistrivõistluste etapp sõideti Mehhikos, kus Suninen lõpetas kolmandana. 26aastane Suninen tõdes, et peale märtsi pole ta WRC-autosse istunud.

"Eelmisel nädalal olin mures ja saatsin ülemusele sõnumi, et millal me taas sõidame. Õnneks tuli FIA kalendriga välja. Nüüd tean, mille nimel töötan ja Rally Estonia on tulemas," naeris Suninen. Toyota ja Hyundai on viimastel nädalatel aktiivselt testinud ning Ott Tänak võistles Viru Rallil. Suninen ja M-Spordi teine sõitja Esapekki Lappi on samal ajal teinud kuiva trenni.

"Testide kohta pole veel teavet. Eeldatavasti saame rajale napilt enne esimest võistlust. Ootan päeva, kui taas sõitma pääsen. Pärast pikka pausi oleks vajalik testida, kuid eelarve on selline, nagu ta on," nentis Suninen.

Pärast Rally Estoniat on kalendris Türgi, Saksamaa, Sardiinia ja Jaapani etapid. Mehe sõnul on tulevad võistlused väga põnevad, kuid mureks võib osutuda tihe ajakava.