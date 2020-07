Ott Tänak: tahaksin rääkida Michael Parkiga, sest ta teadis, kuidas Märtinit ohjata 

Saarlaselt küsiti, et mida ta teeks oma karjääris teisti. "Muudaksin oma lähenemist 2012. aastal," lausus Tänak portaalile Dirtfish antud intervjuus. "Toona juhtus palju tobedaid õnnetusi ja arukaid õnnetusi polnud. Võib-olla võtaksin natuke hoogu maha ja oleksin natuke igavam. Samas, kui oleksin aeglasemalt sõitnud, siis ma võib-olla ei oleks täna siin, kus ma olen."

Kui eestlane saaks valida ühe ajastu, millal rallit sõita, siis ta valiks viimased kolm aastat. "Praegusel ajal on masinad väga head. Võistlused on lõbusad ja tasavägised. Viimati oli rallis nii põnev aastatel 2003-2006. See oli hea aeg ja tehnoloogia osas ehk parim ajastu. Sõitsin kohalikul rallil Markko Märtini 2003. hooaja Ford Focusega ja sellega oli väga huvitav võistelda," muljetas Tänak.