Hooaja avastardi teinud Kaur Kivistik edestas tasavägises jooksus Nurmet 

29aastase Kivistiku, kelle põhialaks on 3000 meetri takistusjooks, aeg oli 3.56,42. Teise koha sai 3.56,91ga Olavi Allase, kolmandaks tuli lätlane Alberts Blajs (3.57,68). Eesti esimaratoonar Nurme pidi leppima neljanda kohaga (3.58,61). Aja alla nelja minuti said kirja veel Mark Abner (3.59,51) ja Roman Hvalõnski (3.59,90).

Kivistiku rekord 1500 meetri jooksus on 2014. aastast pärit 3.43,83. Nurmele kuuluv Eesti rekord on aga nii võimas kui 3.38,59 ja on püstitatud 2008. aastal Pekingi olümpiamängudel.