Spordivaria Olümpiaregatist Simple Sessionini: milliseid suuri spordivõistlusi on Eestil olnud au ja õnn võõrustada? Kaspar Koort , täna, 20:00

TUULT PURJEDESSE: 1980. aasta Moskva suveolümpiamängude purjeregatt toimus Tallinna lahel ning nõnda oleme saanud otseselt hingata ka maailma suurima spordipeo hõrku õhku. Foto: Vikor Salmre / Eesti olümpia-ja spordimuuseumi fotokogu

Nädalapäevad tagasi sai selgeks, et pikalt koroonapausi pidanud autoralli MM-sari jätkub septembri alguses Lõuna-Eesti teedel sõidetava Rally Estoniaga. Maailma parimate roolikeerajate võidukihutamisele elab telepildi vahendusel kaasa eeldatavalt 80 miljonit inimest, mis teeb Rally Estoniast ühe aegade suurima spordisündmuse, mis on Eestis toimunud. Kuid milliseid suuri ja rahvusvaheliseltki olulisi võistlusi me varasematel aegadel võõrustanud oleme? Meenutada aitab spordiajaloolane, Eesti spordi- ja olümpiamuuseumi teadur Kalle Voolaid.