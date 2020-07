Anett Kontaveit: olen päris palju emaga trenni teinud 

Treeneri Nigel Searsiga hoidis Kontaveit ühendust ka sügaval koroonaajal. "Suhtlesime nädalas vähemalt korra, ta andis mulle õpetussõnu. Nüüd, mil saan taas mängida, oleme kindlasti rohkem suhelnud. Olen emaga päris palju trenni teinud. Ema on mind väga palju aidanud, kui Nigeliga treenida ei saanud," sõnas Eesti praegune parim naistennisist.

Konkurentide olukorra ja treeningvõimaluste kohta lausus eestlanna, et need olid pandeemia ajal erinevad. "Tean, et paljud ei saanud üldse tennist mängida."