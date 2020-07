TOHOH! Seni kaotuseta püsinud Flora jäi üllatuslikult Viljandile alla 

Kaotusele vaatamata on tiitlikaitsja päralt kuuepunktiline edu, 11 mänguga on neil koos 28 silma. Eile FC Kuressaare alistanud Nõmme Kalju jätkab teisel kohal, FCI Levadia purustas äsja võõrsil tulemusega 4 : 0 Tallinna Kalevi ning hoiab Paide Linnameeskonna järel 21 punktiga neljandat positsiooni.