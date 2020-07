TUBLI: Karl Erik Nazarov püstitas Soomes uue isikliku rekordi 

Vasaraheitja Kati Ojaloo, kes eelmisel nädalal hooaega kahe täpselt 68 meetri pikkuse heitega alustas, piirdus täna 67.66ga. Eestlanna sai selle kirja viimasel katsel. See andis talle soomlanna Krista Tervo (68.43) järel teise koha.

Siinkohal tuleb täpsustusena mainida, et võistlusprotokollis on Ojaloo juures Soome lipp seetõttu, et ta esindab sealset klubi Noormarkun Nopsa. Vasaraheitja elab ja treenib põhjanaabrite juures.