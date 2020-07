Jüri Ratas: Rally Estonia on nii suur üritus, et selle korraldamiseks on kindlasti vaja erilähenemist 

"13. augustil vaatame uuesti septembri üle, nii me täna otsustasime. Siis jääb veel mitu nädalat aega Rally Estonia toimumiseni. Kuidas seda hinnata? Ma arvan, et tegemist on nii suure üritusega - üle 200 kilomeetri on katseid ja usun, et pealtvaatajatele on kohtasid mitmeid - , et kindlasti on vaja erilähenemist," lausus Ratas.