KOHUTAV TÕDE: Korea triatleet tegi tiimis lokkava peksmise ja vaimse vägivalla tõttu enesetapu 

Ühel lindil on kuulda, kuidas treener Kim lööb Choid. Teisel kutsub treener noort naist psühhootiliseks ja käsib tal kolm päeva nälgida, et mitte kaalus juurde võtta.

Pärast Choi enesetappu on mitmed teisedki Gyeongju triatlonitiimi endised liikmed jaganud oma lugusid sarnasest väärkohtlemisest. Kaks triatleeti ütlesid esmaspäevasel pressikonverentsil, et tiim on kuningriik, mida valitsevad treener Kim ja staarsportlane Jang. Üks naine ütles, et neid peksti kümnel päeval kuus ja verbaalne vägivald oli tavaline nähtus.