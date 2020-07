Kas ralli päästab aasta? Lõuna-Eesti ettevõtjad ja isehakanud kinnisvarahaid võtavad MM-etapist viimast 

Pikk pakub, et Otepääl ja mujal Lõuna-Eestis võiks majutust otsida just n-ö tavaline ralliturist, sest kuna ralli keskus asub Tartus, on sealsed majutusasutused hõivanud suuresti just ralli korraldajad ning osalevad meeskonnad.

Kõige värskemad Spordi uudised otse sinu postkasti „Kindlasti ei saa öelda, et majutuskohti pole, lisaks on sarnaselt mullusele Rally Estonia kodulehel koht, kus kohalikud saavad pakkuda kaugemalt tulnutele ulualust. Eelmisel aastal töötas see päris hästi,“ märkis Pikk.

Mis puudutab ralli üldist mõju Lõuna-Eesti räsitud turismimajanduse turgutamisele, siis nentis Pikk, et ühest nädalavahetusest siiski ei piisa, et ettevõtjad terve aasta ära elaksid. Tema teada pole praegu veel kokku löödud, kui palju tulu on piirkonnas esimese poolaastaga saamata jäänud, kuid selge on see, et käibed on kõigil korralikult kahanenud.

Märtsi alguses pakkus Otepää toonane vallavanem Kaido Tamberg, et kehva talve ja ära jääva ralli tõttu võib piirkond ilma jääda lausa kümnest miljonist eurost. Nüüd vähemasti ralli toimub, aga kui palju see miinus tänu sellele väheneb, on viirusest tuleneva jätkuva ebakindluse tõttu keeruline prognoosida.

Märk normaalsest elust

Tartu ettevõtluse arengu osakonna juhtaja Alo Lillese sõnul pole praegu veel kalkulatsioone tehtud, kui palju kaks ja pool kuud väldanud eriolukord Taaralinna ettevõtjatele kahju tõi, kuid linn on prognoosinud, et tänavu jääb neil seetõttu saamata vähemalt 12 miljonit eurot üksikisiku tulumaksu.

Sestap nõustub temagi, et kuigi kogu eriolukorra mõju üks suurüritusega nädalavahetus ära ei tasanda, siis teatud leevenduseks on see ikka. „Kindlasti aitab see ettevõtjatel suve pikendada, sest Eestis kipub muidu nii olema, et suvi lõpeb juuli lõpuga ja august on juba nii ja naa. Kuna ralli keskus asub Tartus, on see erinevaid teenuseid pakkuvatele ettevõtjatele väga tõhusaks abiks,“ ütles Lilles.