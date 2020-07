Tarmo Kink ja Rimo Hunt on tegijad ka rannajalgpallis  

Nädalavahetusel toimunud ühisliiga avaetapi Pärnu rannas Sportland Beach Arenal võitis BSC Thunder/Arvutitark, järgnesid SK Augur Enemat, Nõmme BSC Olybet ja BSC Üksjalgvärav/Elementmaster. Tabelitipu on vallutanud neli Eesti klubi ja seega võib täheldada Eesti klubide ilmselget üleolekut.

Tõsi, Eesti rannajalgpalli eestvedaja Kari-Andri Kask tunnistab, et paljud Läti rannajalgpallurid olid möödunud nädalavahetusel hõivatud veel saalijalgpalliga ning seetõttu võib eestlaste ja lätlaste tasemevahest rohkem aimu saada järgmisel etapil Lätis Jūrmala rannas. Avaetappi mõjutasid ka tugev tuul ja vihm ning seega päris õiget rannajalgpalli veel Pärnus ehk ei nähtudki. „Järgmisteks etappideks ootame päikest, sest hea ilmaga tuleb ka mängijate hea kvaliteet paremini välja ning nad ei pea pelgama vigastusohu pärast. Päike toob ka publiku kohale,“ ütles Kask.

Nädalavahetus läks Eesti rannajalgpalli ajalukku, sest alguse sai uus Coolbeti rannajalgpalli meistriliiga, kus võistlustulle astusid Eesti ja Läti parimad rannajalgpallimeeskonnad. Foto: Raido Kull (Eesti Rannajalgpalli Liit)

Eesti klubidele on aga Kase sõnul ühisliiga loomine juba positiivselt mõjunud. „Lätlaste liitumine oli teada pool aastat ja tänu sellele oli Eesti klubide treeningettevalmistus hoopis teisel tasemel kui varasematel aastatel. Motivatsioon oli kõrge, et end juba talvehooajal vormi hakata ajama,“ tunnistas ta.

Eesti koondise legend Tarmo Kink on tagasi palliväljakul, kuigi sedapuhku liivasel. Foto: Raido Kull (Eesti Rannajalgpalli Liit)

Kuigi Eesti rannajalgpallis on oma staarid, saavad huvilised kaasa elada ka mitmele end jalgpalliski tuntuks mänginud sportlasele. Nii teevad terve tänavuse hooaja kaasa endine Eesti koondise äss Tarmo Kink (SK Augur Enemat) ja veel tunamullu jalgpalli meistriliigas säranud Rimo Hunt (Nõmme BSC Olybet). Kari-Andri Kase sõnul kumbki aga vähemalt esialgu oma meeskonna esiviisikusse ei kuulu.

Jalgpalli Eesti meistriliigas palju väravaid löönud Rimo Hunti näeb nüüd mängimas rannaliival. Foto: Raido Kull (Eesti Rannajalgpalli Liit)

„Liival mängimisega harjumine võtab aega, sest spetsiifika on teine. Tippjalgpallurid võtavad rannajalgpalli kaasa küll tugeva ja täpse löögi, see ei kao kuhugi. Aga rannajalgpallurid on harjunud näiteks rohkem seljaga värava poole mängima. Ka maast söötu rannajalgpallis ei saa teha,“ tõi Kask välja kahe ala erinevusi.