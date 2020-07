Vormel 1 nimetab suure tõenäosusega kalendrisse täiesti uue ringraja 

Info on mitteametlik, kuid Motorsporti teatel hakkavad vormelid Ferrarile kuuluval ringrajal kihutama 13. septembril ehk nädal pärast Monza etappi. See oleks hooaja üheksas võidusõit.

Motorsport.com kirjutab veel, et varsti on oodata kinnitust 27. septembril Sotšis toimuva Venemaa GP osas. Selle korraldajad on juba alustanud piletimüügi reklaamimist, mis tähendab, et Sotši etapist võib saada aasta esimene publikuga GP.