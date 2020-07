Kelly Sildaru keskendub pärast keskkooli lõpetamist olümpiamängudele 

Sildaru alustab sügisel Tallinna Saksa gümnaasiumis 12. klassi, mis tähendab, et olümpiahooaja alguseks on tal keskkool lõpetatud.

"Hetkel on plaan suusatada," vastas Sildaru Eesti olümpiakomitee Instagrami story's, kui üks jälgija küsis, mis on tema plaanid pärast gümnaasiumi. "Kuna ka olümpia tulekul, siis [on] põhirõhk sellel. Peale seda võib-olla plaan edasi õppima minna."