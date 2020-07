PÖÖRANE KATSUMUS! Kas Ratasepp suudab 20 päevaga läbida 20 maratoni?  

Mullu 40-kordse ultratriatloni läbi teinud Rait Ratasepa sõnul on 20 maratoni jooksmine 20 päevaga tema tänavune põhikatsumus. „Alla kolme tunni läbib distantsi viis protsenti Eesti maratonijooksjatest – ma tahaks selliseid teha 20 tükki jutti,” rääkis Ratasepp väljakutsest.

Teadaolevalt on ainuke spordiennustusportaal, kus Ratasepa katsumusele saab kaasa elada ja panuseid panna, värskelt avatud FenixBet. Portaali juhi Gert Katsi sõnul on väga vähetõenäoline, et Ratasepp ebaõnnestub esimesel päeval – sellele panustajad teeniksid oma raha tagasi 25-kordselt. „Kui Ratasepp jookseb tõepoolest kõik 20 maratoni alla 3 tunni, teenivad väljakutse õnnestumisele panustajad raha tagasi 4-kordselt,” tõi Kats näiteid väljamaksetest.