Neljakordne maailmameister pidas läbirääkimisi Renault'ga ja naaseks meeleldi Red Bulli 

Vettel sõnas, et praeguse seisuga on võimalikud variandid nii F1-s jätkamine, paus kui ka karjääri lõpetamine. Ta rõhutas, et januneb uute saavutuste järele konkurentsivõimelises meeskonnas.

Vettelit on seostatud Red Bulliga, kus ta võitis aastatel 2010–14 kõik oma maailmameistritiitlid. Kui sakslaselt küsiti, kas ta ütleks Red Bullile "jah", vastas ta: "See on võitev masin. Ja nagu varem ütlesin, olen siin, et võistelda ja võita. Seega ilmselt oleks vastus "jah"."