Meistrite liiga võitja selgub tühjal staadionil, Eesti klubid mängivad eurosarjas samuti publikuta 

See tähendab, et Meistrite ja Euroopa liiga võitjad selguvad augusti lõpus tühjal staadionil vastavalt Lissabonis ja Kölnis.

Lisaks kinnitas UEFA, et pidamata Meistrite ja Euroopa liiga kaheksandikfinaalid toimuvad planeeritud paikades ehk selle meeskonna kodus, kes mängis enne koroonapandeemiat võõrsil. Eranditeks on Euroopa liiga vastasseisud Milano Inter – Getafe ja Sevilla – Roma, kes ei jõudnud enne pausi pidada ühtki matši ja selgitavad edasipääseja Saksamaal neutraalsel pinnal toimuvas 90minutilises pallilahingus.

Eurosarjade uue hooaja eelringid, kus osalevad ka neli Eesti klubi (Flora, Kalju, Levadia ja Paide), peetakse kindlasti ilma publikuta, et tagada võimalikult aus konkurents. Nimelt ei toimu vastasseisud tavapärases kodus-võõrsil süsteemis, vaid ühemängulisena. Kodumeeskond selgub loosi alusel.

Kuigi UEFA ei toonud septembris algavat koondiste Rahvuste liigat teates eraldi välja, on seegi nende egiidi all toimuv võistlus, nii et publikukeeld rakendub praeguse seisuga sealgi. Eesti alustab turniiri 5. septembril kodus Gruusia vastu.