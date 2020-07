Inglismaa uus rassismiskandaal! Mustanahalised tippsportlased aheldati politsei poolt alusetult käeraudadesse: „Meid koheldi nagu kõntsa“ 

„Kaks minu sportlast peeti kinni ning pandi käeraudadesse nende kolmekuuse poja ees. Kas nad peeti kinni seepärast, et lihtsalt must perekond tundus kahtlane? Lisaks ütles politsei, et tunneb kanepi haisu, kuigi nad ei nõustunud narkotesti tegema,“ selgitas paari treener Linford Christie tagamaid.

„Ricardoga juhtub seda pidevalt. Pidevalt arvatakse, et ta sõidab varastatud autoga või on kanepilaksu all. See on täielik rassism,“ rääkis Williams CNNile. „Seekord vesteldi temaga nagu tühja kohaga, nagu ta oleks mittekeegi. Meid koheldi nagu kõntsa, see oli kohutav.“



Inglismaa Kergejõustikuliit on esitanud politseile märgukirja asja uurimiseks.