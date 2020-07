Inglismaa uus rassismiskandaal! Mustanahalised tippsportlased aheldati politsei poolt alusetult käeraudadesse: „Meid koheldi nagu kõntsa.“ 

Roolis oli Portugali 400m jooksu rekordiomanik Ricardo dos Santos ja kõrvalistmel tema kaasa, briti sprinter Bianca Williams. Williams kirjeldad sotsiaalmeedias juhtumit, kui traumat tekitavat ning loodab, et intsidendi osas algatatakse uurimine.



Rutiinse kontrolli käigus käsutas politseinik dos Santose autost välja, kuigi portugallane ei saanud aru miks tal seda teha palutakse. Seepeale sattus hüsteeriasse Williams, kes kinnitas, et ta mees ei teinud midagi ning, et neil lastakse minna, kuna autos on ka nende kolmekuune poeg.



Politseinik palus Williamsil seepeale rahuneda ning samuti autost välja astuda. Mõlemad sportlased pandi käeraudadesse, kuni autot kontrolliti.

„Kaks minu sportlast peeti kinni ning pandi käeraudadesse nende kolmekuuse poja ees. Kas nad peeti kinni seepärast, et lihtsalt must perekond tundus kahtlane? Lisaks ütles politsei, et tunneb kanepi haisu, kuigi nad ei nõustunud narkotesti tegema,“ selgitas paari treener Linford Christie tagamaid.

„Ricardoga juhtub seda pidevalt. Pidevalt arvatakse, et ta sõidab varastatud autoga või on kanepilaksu all. See on täielik rassism,“ rääkis Williams CNNile. „Seekord vesteldi temaga nagu tühja kohaga, nagu ta oleks mittekeegi. Meid koheldi nagu kõntsa, see oli kohutav.“



Inglismaa Kergejõustikuliit on esitanud politseile märgukirja asja uurimiseks.