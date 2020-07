Tommi Mäkinen paneb Rally Estonial välja neli meest 

„Ootame väga 2020. hooaja jätkumist. Mul on hea meel, et Takamoto sõidab meiega Rally Estonia kaasa, see peaks talle häati sobima,“ kommenteeris tiimi pealik Tommi Mäkinen pressiteates. „Kuna viimasest MM-etapist on palju möödas, ei saa see lihtne võistlus olema. Anname Takamotole enne aega, et ta Toyota Yaris WRC masinaga harjuks. Aitame tal kiiremaks saada, mis on Eesti ralli puhul väga oluline“