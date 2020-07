Tagasitulekut planeeriva Mike Tysoni karm elu: vägistamine, kokaiinimäed ja tütre traagiline surm 

Tyson kasvas üles Brooklynis, mida peetakse New Yorki üheks kõige karmimaks linnaosaks. Tema kasuisa oli tänavahulkur, kes otsis elatise teeniseks juhutöid ning mängis hasartmänge. Kasuisa jättis pere üsna varakult maha ning Tysoni ema Lorna Mae Smith Tyson jäi koos lastega võlgadesse. Ema oli sügavas depressioonis ja suri, kui Tyson oli 16aastane.



„Ma ei näinud kunagi oma ema õnnelikuna. Ta polnud minu üle kunagi uhke ja teadis mind lihtsalt poisina, kes tänavatel ringi jookseb. Ma ei saanudki kunagi teada, kes mu ema päriselt on. Minu profikarjääri see kindlasti ei mõjutanud, ent isiklikus elus olen selle pärast valu tundnud küll,“ on Tyson intervjuus öelnud.