Kümnevõistluse valitsev maailmameister käis operatsioonil ja tänavu enam ei võistle 

Nüüd aga teatas Kaul, et tal opereeriti küünarliigest ning tänavu ta enam ei võistle.

Kaulile on küünarnukk muret valmistanud mitu aastat. Eelmine aasta kulges tal küll suuremate probleemideta - seda ilmestavad pikad odakaared, Doha MMil saatis ta viskevahendi 79.05 m kaugusele -, kuid tänavu mais tabas teda treeningul järjekordne tagasilöök.

Just odavise on ala, millega on Kaul suutnud sageli terve kümnevõistluse enda kasuks pöörata. Mullu tõusis ta enne viimast ala liidriks U23 EMil, kus tuli tšempioniks Johannes Ermi ees ning Doha MMil triumfeeris ta sarnaselt Maicel Uibo ees.