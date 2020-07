Alles mullu sügisel Levadia peatreeneriks saanud Martin Reim lahkub ootamatult Levadiast 

“Tegemist on minu otsusega. Pärast eilset kohtumist klubi juhtkonnaga jõudsin tõdemuseni, et koostöö jätkamine poleks mõistlik. Täna teavitasin oma otsusest nii FCI Levadia juhatust kui meeskonda. Tänan FCI Levadiat senise koostöö eest ning soovin klubile ja meeskonnale palju edu ja kordaminekuid,” ütles Reim klubi koduleheküljel avaldatud intervjuus.