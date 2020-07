Usain Bolt: teen comeback'i ainult ühel juhul 

Ning see oleneb puhtalt tema kunagisest treenerist Glen Millsist.

"Kui treener tuleb minu juurde ja ütleb: "teeme ära," siis ma naasen, sest usun temasse nii palju. Seega kui ta ütleb, et me saame sellega hakkama, siis tean, et see on võimalik," lausus Bolt intervjuus ajakirjale Variety.

Praegu on endisel sprinteril aga muid tegemisi küllaga: ta sai maikuus isaks, pisitütrele pandi uhke nimi: Olympia Lightning Bolt. Jamaikalane tunnistab, et lapsega hakkamasaamine on keerulisem ülesanne kui maailmarekordi purustamine.

"See on raskem. Esimesel nädalal jäin haigeks, sest kartsin magama jääda, seega olin kogu öö üleval ja valvasin teda," kirjeldab oma olukorda Bolt.

Kolme maailmarekordi omanik loodab Tokyo olümpiamängudest osa võtta pealtvaatajana ning oskab näha selles, et spordipidu koroonaviiruse tõttu edasi lükati, ka positiivset.

"Ainuke hea asi on see, et saan oma tütre kaasa võtta. Tahan, et üheks mälestuseks koos vastsündinuga oleks temaga jooksurajal kõndimine. Olen sellest mõelnud juba enne laste saamist," lausus Bolt.

Pärast karjääri lõppu on jamaikalane saanud õnne proovida ka teistel spordialadel. Kui tunamullu ja mullu sisustas ta aega jalgpalli mängimisega, siis tänavu on ta otsustanud ronida jalgratta selga.