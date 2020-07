Rally Estonial tehakse Ogier'd soosiv reeglimuudatus 

Toyota meeskonda juhtiv Tommi Mäkinen oli muudatusega äärmiselt rahul. "Võeti kasutusele läbimõeldud süsteem. See on suurepärane asi," ütles Mäkinen õhinal põhjanaabrite portaalile rallit.fi. Temale sekundeeris M-Spordi tiimipealik Richard Millener.

"See on tavapärasest lühemal etapil aus muudatus," lausus Millener ralliportaalile DirtFish. "See oleks ilmselt natuke ebaaus, kui MM-sarja üldliider peaks pikal laupäeval terve päeva üksi ees sõitma."