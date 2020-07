Auto-Moto uudised Tanel Leok: ma ei taha, et mu lastest tuleksid professionaalsed krossisõitjad, kuna selle alaga ei teeni Toimetas Eigo Kaljurand , täna, 14:10 Jaga: M

"Mul on kolm poega ja lasen neil hobikorras sõita. Aga ma ei taha, et neist tuleksid professionaalsed sõitjad, sest see oleks vale," lausus Tanel Leok Foto: Joosep Martinson

Motokrossis 20 aastat maailma tippu kuulunud 35aastane Tanel Leok tõdes portaalile Motocross Actionmag antud intervjuus, et spordiala on Eestis ja välismaal keerulises seisus ning ta ei taha, et tema pojad sellega tipptasemel tegeleks.