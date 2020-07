Ott Tänak usub, et suudab tänavu tiitlit kaitsta: kõik on võimalik! 

32aastasel Tänakul on hea meel, et MM-sari saab jätku kodumaa teedel.

"See on suurepärane, et hooaeg hakkab taas pihta Eestis. Väga hea, et promootor leidis sarja jätkumiseks sellise võimaluse. Võitsin 2019. aastal Rally Estonia ning arvan, et mul on neil teedel rohkelt kogemusi, lausus Tänak portaalile Autosport.

Eestlane ei usu, et kodumaal võistlemine talle pingeid peale paneb.

"Soomlastel on olnud võimalus kodustel teedel sõita. Ogier'le on olukord sama Monte Carlos, seega olen kindel, et Eesti on saadud võimaluse üle õnnelik. Suurim eelis mulle on vast see, et ma ei pea reisimise peale aega kulutama, selle üle on mul hea meel. Tahan anda endast parima ning kui mul peaks kodus mingisugune eelis olema, siis kasutan selle ära," selgitas Tänak.

Vaatamata raskele hooaja algusele usub Hyundai piloot, et tal on endiselt võimalik tiitlit kaitsta.

"Monte õnnetus ning null punkti polnud mul kindlasti kavas, kuid kaks teist kohta [Rootsi ja Mehhiko etappidel] näitavad, et algus pole olnud paha. Olen kindel, et kõik on endiselt võimalik," lisas Tänak.

Juunis testis valitsev maailmameister Hyundai masinat Soome teedel, eelmisel nädalavahetusel võttis ta osa Viru rallist, kus sai kindla võidu. Eestlane tundis rõõmu eelkõige selle üle, et sai taas võidu kihutada.