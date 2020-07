Teemu Suninen: olen väga õnnelik, et Eesti MM-etapi sai, Soomes poleks selline asi kindlasti võimalik olnud 

M-Spordi piloot tunnistab, et koroonaviiruse pandeemia on tema meeskonna pannud raskesse seisu: võrreldes tehasetiimide Hyundai ja Toyotaga pole nad saanud masinaid testima hakata. Siiski on situatsioon eelmistest aastatest mõnevõrra tuttav.

"Olukord on teistsugune, kuhugi polnud võimalik minna. Eriti nüüd, mil võistluspaus nii pikaks veninud on, oleks olnud tore masinaga kihutada. Kuid samas olime eelmisel ja üle-eelmisel aastal samas seisus. Oleme alati vähem testinud, näiteks mullu ei kasutanud me kõiki testipäevi ära. Peame paremini tegutsema, et olukorda muuta," lausus Suninen portaalile Rallit.fi.

Põhjanaabrite juures nähakse Rally Estoniat kui Soome etapi asendajat - mõlemad rallid toimuvad kruusal. 26aastane M-Spordi piloot usub, et tema kodumaal poleks olnud võimalik rallit korraldada, võttes arvesse, et riik selleks toetust ei anna.