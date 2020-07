Paide peatreener Zahhovaiko ootustest: „Kompliment, aga tegelikult pole me veel s*****i võitnud“ 

Vahepeal viis võitu järjest saanud ja liigatabelis korraks ka teiseks tõusnud Paide jäi kolmapäeval 0:1 alla Narvale ja täna 1:3 Florale.

„Meeskonnale on pandud suured ootused. Vahepeal räägiti meistritiitlist, varsti hakatakse rääkima Euroopa liiga võidust,“ naljatas Zahhovaiko. „Nii aga pole mõtet lahmida ja meeskonna siseselt üritame asja võtta rahulikult. Loomulikult on see kompliment, aga tegelikult pole me veel s*****i võitnud.“

Flora juhendaja Jürgen Henn tõdes, et meeskonnale erilisi etteheiteid pole ja Viljandi Tuleviku käest saadud kaotuse järel on tehtud õiged järeldused, mida täna ka tõestati.

„Sellised kaotused kindlasti aitavad. Asjad pole kunagi nii jalvad nagu nad paistavad või nii head nagu nad paistavad. Kindlasti aitas see anda uue sihi ja keskendumise paika panna. Paraku on see kõikidele treeneritele maailmas väljakutse vältida mugavustunde tekkimist. Isegi kui sisendada, et lase end lõdvaks, siis võib see Ikka tulla,“ arvas Henn.

Peatreeneri juttu toetas täna avavärava löönud ja kolmandale tabamusele söödu andnud vanameister Konstantin Vassiljev.