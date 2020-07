Barcelona sai napi võidu, Messi püstitas võimsa rekordi 

Ainsa värava lõi 15. minutil Arturo Vidal, kes oli saanud söödu Lionel Messilt. Argentiinlane püstitas sellega ka vägeva rekordi: temast sai ainuke mängija, kes on ühe hooajaga löönud vähemalt 20 väravat ja andnud 20 resultatiivset söötu. 33aastasel Messil on neid kirjas vastavalt 22 ja 20.

Kaks vooru enne lõppu on Barcelonal koos 79 silma, Realil on 80, pealinnaklubil on ka mäng varuks. Kolmandat kohta hoiab 63 punktiga Madridi Atletico.