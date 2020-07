Üks vale samm ja vangimajja! Hamilton ja teised britid peavad Ungaris hoidma madalat profiili 

Ungarisse peaks jätkuvalt koroonaviirusega maadlevast Suurbritanniast saabuma kokku 1700 inimest, kuid ainsad kohad, kus nad viibida tohivad, on hotellid ja Mogyoródis paiknev Hungaroring, kus võidusõit aset leiab. Mööndusena võib Budapestist 18 kilomeetri kaugusele Hungaroringile sõites peatuda bensiinijaamas, et võtta kütust või osta pudel joogivett. Kes neid piiranguid ei järgi, saab kuni 15 000 eurot trahvi või pistetakse sootuks pokri.

Valitsev maailmameister Lewis Hamilton ütles, et kuna tema ööbib niikuinii raja lähedal motolinnakus, siis teda need piirangud ei häiri. Ent Budapesti hotellides viibivate meeskonnaliikmete pärast on ta siiski natuke mures.

"See on väljakutse, kuid sellised need ajad on ja peame seda tõsiselt võtma," nentis Hamilton.