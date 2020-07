VIDEO | Liverpooli staar sõimas viigimängu järel kohtunikul näo korralikult täis 

Robertsoni arvates pidanuks Liverpool saama penalti, kui Johan Berg Gudmundsson ta karistusalas maha tõmbas. Coote'i vile aga vaikis.

"See on häbiväärne, kuidas seal penaltit ei olnud. No kuidas kurat see ei olnud penalti?! Sa ei näinud f*****g midagi!" põrutas Robertson mängu järel kohtunikule.

"Sa ei näinud kogu mängu jooksul mitte midagi, kui välja arvata see, et andsid neile viimasel minutil kuradi kollase kaardi. Kurat küll! Mis sinu mõte seal väljakul üldse on? Mis su mõte on? Kurat. Ausalt."

Lisaks sellele, et Liverpoolil läheb nüüd keeruliseks maagilise 100 punkti ületamine, tähendas viik ka seda, et nad lasid käest võimaluse saada esimeseks meeskonnaks Premier League'i ajaloos, kes on hooaja jooksul võitnud kõik kodumängud.