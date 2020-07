VIDEO | Endine ameerika jalgpallur päästis põlevast korterist alla visatud lapse elu 

Südantlõhestav lugu juhtus USAs Phoenixis, kus ühe maja kolmanda korruse korteris oli puhkenud tulekahju. Rachel Jameson seisis rõdul, väike poeg Jameson süles ning näis, et kohutavas tulepöörises neil pääsemist ei ole. Siis karjus üks tänaval seisnud inimene, et Rachel lapse alla viskaks. Naine seda ka tegi ning samas viibinud Pillip Blanskil õnnestus poiss just enne maapinnale kukkumist kinni püüda.

Kuigi alt karjuti, et ka Rachel rõdult alla hüppaks, pöördus naine põlevasse korterisse tagasi, et otsida 8aastast tütart Roxxit, kuid vapper ema hukkus. Päästajatel õnnestus Roxxi põlevast korterist välja toimetada, tüdruk viidi haiglasse, kus talle on tehtud juba kaheksa operatsiooni. Haiglas on ka väike Jameson, kes pääses siiski kergemate vigastustega.