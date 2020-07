Premier League'i jalgpalluri südantlõhestav kiri: olen gei, kuid ei saa sellest avalikult rääkida 

"On midagi, mis eristab mind enamikust teistest Premier League'i mängijatest. Olen gei," algas kiri.

"Isegi selle kirja kirjutamine on minu jaoks suur samm. Kuid ainult mu perekond ja valitud rühm sõpru on teadlikud mu seksuaalsusest.

Ma ei tunne, et oleksin valmis seda jagama meeskonnakaaslaste või treeneriga. See on raske. Olen suurema osa oma elust olnud koos nende kuttidega ja kui astume koos väljakule, oleme üks meeskond.

Kuid ikkagi on midagi minu sees, mis teeb minu jaoks võimatuks olla nendega lõpuni avameelne. Loodan väga, et ühel päeval ma suudan seda. Umbes 19aastaselt sain selgeks, et olen gei. Mis tunne on sellist elu elada?

See võib olla päevast päeva tõeline õudusunenägu. Ning see mõjutab mu vaimset tervist üha enam. Tunnen, et olen oma hirmudesse lõksu jäänud ning et tõe varjamine teeb asju ainult hullemaks.

Kuigi mu süda ütleb sageli, et pean seda tegema ja sellest rääkima, ütleb mõistus alati vastu, et miks ma peaksin kõigega riskima? Ma olen õnnelik, sest ma teenin väga head palka. Mul on kena auto, kannan disainerirõivaid ning võin osta oma perele või sõpradele kõike, mida ma soovin.

Kuid ma tunnen puudust kaaslasest. Olen vanuses, kus sooviksin olla suhtes. Kuid jalgpalli mängimise pärast peaks minu usaldus partnerisse olema väga suur.