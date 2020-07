Individuaalselt krooniti Ferrari maailmameistriks viimati 2007. aastal, kui rooli keeras soomlane Kimi Räikkönen. 2008 tõsteti viimati pea kohale konstruktorite tiitel, lisaks Räikkönenile aitas trofeeni jõuda Felipe Massa. Pärast seda on Itaalia tiimi tabanud aga täielik tiitlipõud.

Soome-Saksa duo kihutas punase vormeliga neli aastat, kuni viimaks otsustati Räikkönen asendada Charles Leclerc'iga. Siit saab alguse ka Ferrari uus strateegia: kuna maailmameistrite palkamine edu ei toonud, siis proovitakse läbi lüüa noorusliku energiaga - järgmisel aastal asendab Vettelit hispaanlane Carlos Sainz Jr, samuti jätkab tiimis Leclerc.

Tänavusel avaetapil oli Leclerc teine ning Vettel kümnes. Teise etapi kvalifikatsioonis oli Vettel kümnes ning Leclerc alles 11. kohal. Seega pole mitte kuskilt näha, et 2020 tooks pikale mustale perioodile mingit leevendust.

„Peame aru saama, mis on valesti ning asju muutma, sest praegu pole meie tiim Ferrari nime vääriline,“ tõdes Ferrari boss Mattia Binotto pärast laupäevast kvalifikatsiooni. „Oleme väga pettunud. Peame mõistma, et stopper ei valeta mitte kunagi. Me polnud kvalifikatsioonis konkurentsivõimelised.“