KÕVA SÕNA! 19aastane narvalane tegi Itaalias ajalugu 

Genoa astus sammu lähemale, et jääda kõrgliigasse püsima. 32 mänguga on neil kirjas 30 punkti, mis annab 17. koha. Kohe nende selja taga on kahe punkti kaugusel Lecce, kes kohtub täna kell 20.30 Ragnar Klavani ja Cagliariga. SPAL on 19 punktiga tabeli viimane.