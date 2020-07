KÕVA SÕNA! 19aastane narvalane tegi Itaalias ajalugu, Klavan hoidis vastased kuival 

Tunjov jooksis tänavu Itaalia kõrgliigas platsile viiendat korda. Seni oli ta saanud end näidata AS Roma (17 minutit), Juventuse (10 minutit), Parma (1 minut) ja Sampdoria (12 minutit) vastu. Karikavõistlustel õnnestus tal samuti korra põhikoosseisu murda, kui vastaseks oli kuulus AC Milan (90 minutit).

Genoa astus sammu lähemale, et jääda kõrgliigasse püsima. 32 mänguga on neil kirjas 30 punkti, mis annab 17. koha. Kohe nende selja taga on punkti kaugusel Lecce, kes tegi pühapäeva hilisõhtul 0 : 0 viigi Ragnar Klavani ja Cagliariga.